الرئيس عون: التعاون بين المجلسين الاقتصاديين اللبناني والفرنسي يطور الاداء وتبادل الخبرات

رحّب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بالتعاون القائم بين ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ في ​لبنان​، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، متمنياً ان يتعزز هذا التعاون في مجالات عدة ابرزها ​البنى التحتية​ و​الطاقة​ والتعليم و​البيئة​.

وخلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني، لفت الرئيس عون إلى "العلاقات اللبنانية- الفرنسية والحرص الذي يبديه مع الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ لتطويرها في المجالات كافة"، مشدداً على ان "التعاون بين المجلسين الاقتصاديين اللبناني والفرنسي من شأنه ان يؤدي الى تطوير الاداء وتبادل الخبرات"، معتبراً ان "بروتوكول التعاون الذي وقّع أمس بين المجلسين سوف يساهم في الاستفادة من الخبرة الفرنسية العميقة".