كوبيتش: نهنئ الرئيس عون على قرار إنشاء أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان

هنأ ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي رئيس الجمهورية على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة امس بتأييد مبادرة الرئيس عون لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان.
وبحث كوبيتش مع الرئيس عون اوضاع النازحين السوريين والاجراءات التي اتخذها لبنان لمنع الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية.
وحمّل الرئيس عون كوبيتش شكر لبنان للأمين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس على الدعم الذي قدمه لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، وشرح له موقف لبنان من التطورات الاخيرة في الجنوب، كما ابلغه انه سيلتقي الامين العام للأمم المتحدة خلال ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاسبوع المقبل.
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