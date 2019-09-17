اشار المدير العام للجمارك بدري ضاهر إلى أن "التهريب عبر البحر مضبوط إجمالا ولكن علينا ان نقوم بدورنا في المراقبة حتى يبقى المهرب خائفا"، لافتا الى ان "البواخر التي تقترب من الشواطئ بحاجة لمراقبة وهناك مفرزة في الجمارك تراقب عبر البحر واخرى عبر الشاطئ".
وفي تصريح له خلال مناورة للجمارك في مرفأ بيروت، اوضح ضاهر ان "هذا النوع من العمليات كان متوقفا بسبب صعوبة صيانة الزوارق التي نمتلكها ولكن عناصر الجمارك قاموا بمبادرة واصلحوا الزوارق من دون دفع اي مبلغ".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر خلال مناورة للجمارك بمرفأ بيروت: التهريب عبر البحر مضبوط وعلينا ان نقوم بدورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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