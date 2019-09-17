رئيس الحكومة العراقية: لا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه

لفت رئيس الحكومة ​العراق​ية، ​عادل عبد المهدي​ خلال لقائه الأمين العام لحلف ​الناتو​ ​ينس ستولتنبرغ​ إلى ان "العراق لا يمكن أن يتسبب بأذى لأشقائه وجيرانه"، مؤكداً "سير العراق بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارا واضحا"، معربا عن "شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال "داعش" وهزيمته".

وأشار إلى أن ​الحكومة العراقية​ لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد ​الدولة​"، لافتاً إلى أن "​سياسة​ العراق المتوازنة تخدم استقرار جميع دول المنطقة، ونحن نتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه".