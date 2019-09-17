وزير النفط الهندي يقول إن بلاده تدرس زيادة واردات النفط من روسيا

اشار وزير ​النفط​ ​الهند​ي دارمندرا برادان الى إن الهند تدرس زيادة واردات النفط من ​روسيا​. واوضح برادان الذي اجتمع مع إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية الكبيرة روسنفت، إن أربع شركات هندية أيضا تخطط لزيادة الاستثمار في حقول نفط روسية وفقا لما نقلته وكالة "إيه.إن.آي".

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