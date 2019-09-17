الكرملين: لم نحصل على أي معلومات جديدة بشأن هجمات السعودية قد تفضي لأي نتائج

لفتت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" إلى أن "​موسكو​ لم تحصل على أي معلومات جديدة بشأن هجمات السعودية قد تفضي إلى أي نتائج"، مشيرةً إلى أنه "ما زال من غير الواضح كيفية تعامل المملكة مع التأثيرات على إنتاجها".

وكانت جماعة انصار الله في اليمن، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفتة يوم السبت شركة أرامكو السعودية العملاقة لإنتاج النفط، وقالت إنها استخدمت 10 طائرات مسيرة. وحذرت من المزيد من الهجمات.

وفي السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهوزية بلاده للرد عسكريا على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، لكنه ربط ذلك بحصول واشنطن على معلومات من الرياض بشأن من تعتقد أنه مسؤول عن الهجوم.