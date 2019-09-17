وزير الطاقة الأميركي: نتبنى نهج الترقب والانتظار حيال احتياطي النفط

اوضح وزير ​الطاقة​ الأميركي ​ريك بيري​ إن ​الولايات المتحدة​ لا تزال تتبنى نهج الترقب والانتظار بشأن ما إذا كانت ستستخدم احتياطي البترول الاستراتيجي لديها لتحقيق الاستقرار في أسواق ​النفط​ بعد هجمات في مطلع الأسبوع على البنية التحتية للنفط في ​السعودية​.

ولفت بيري للصحفيين خلال زيارة ل​فيينا​، الى انه "بالنسبة لأسواق الطاقة، وجهني الرئيس بسحب نفط من احتياطي البترول الإستراتيجي إذا دعت الحاجة لذلك لتعويض أي اضطرابات محتملة، لكن بالنظر الأرقام الإمدادات نحن واثقون في أن السوق لا تزال تتلقى إمدادات جيدة".