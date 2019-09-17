مقتل 24 شخصا بتفجير استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية عن مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح ب​تفجير​ استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس ​أفغانستان​ شمال العاصمة كابل، مضيفة أن الرئيس ​أشرف غني​ لم يصب بأذى.

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