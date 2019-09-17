فوكس نيوز: الشرطة الأمريكية تعتقل فتاة كانت تريد التلذذ بقتل 400 شخص

أفادت شبكة "​فوكس نيوز​" بأن "​الشرطة الأميركية​ اعتقلت فتاة هددت ب​إطلاق النار​ على الجميع في مدرستها السابقة وقتلهم بمتعة ومرح"، موضحةً أن "الفتاة أليكسيس ويلسون البالغة من العمر 18 عاما، أبلغت زملاءها بأنها ستطلق النار على 400 شخص من أجل المتعة والمرح وعرضت عليهم مشاهد شريط فيديو تظهر فيها مهارتها وهي تطلق النار بشكل عشوائي من بندقية آلية اشترتها حديثا وعثرت الشرطة على بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة لها في منزل هذه الفتاة بعد تفتيشه".

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