خارجية العراق: لن ننضم لأي قوة دولية تحمي ممرات الخليج إذا شاركت فيها اسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية، أحمد الصحاف "رفض العراق الانضمام لأي قوة دولية تحمي الممرات المائية في ​الخليج​ العربي، إذا شاركت فيها ​إسرائيل​"، مشيراً إلى انه "بخصوص ​الأمن​ في ​الخليج العربي​، فإن العراق طرح رؤيته، والتي تنص على أن أمن الملاحة في ممرات الخليج، مسؤولية الدول المطلة عليه".

ولفت إلى ان "العراق يرفض الانضمام لأي قوة أمنية وعسكرية تقوم على توفير الحماية في الخليج يكون من بينها الكيان الصهيوني، كما أن تشكيل قوة دولية للحماية في هذه المنطقة سيضفي تعقيدا أكبر ولن يكون العراق طرفا مشاركا فيه"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف يستند إلى رؤية عراقية تشير إلى أن الأمن متساو، وغير مجزأ، لذا على الجميع أن يكون مساهما في حفظ أمن المنطقة من مساحته الجغرافية".