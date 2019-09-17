مي خريش: يجب التوسع بالتحقيق مع الفاخوري لمعرفة دور هذا العميل في هذا التوقيت بلبنان

اشارت نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مي خريش الى ان حلم الرئيس ميشال عون بانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان تحقق في الامم المتحدة بعد شبه الاجماع الذي حصل عليه خلال التصويت، وبالامس كان هناك انجاز ولبنان كان نجم هذا الانجاز.
واوضحت خريش في حديث تلفزيوني، ان توقيت صدور قرارات المحكمة الدولة مستغرب في ظل الضغوطات التي يتعرض لها لبنان، ورئيس الحكومة سعد الحريري قالها سابقا ان قرارات المحكمة الدولية لن تزعزع الاستقرار الداخلي، وهذا القرار منتظر منذ سنوات ولا شيء جديد. واكد ان لديها ثقة بالقضاء اللبناني، ونحن لدينا قضاة كفوئين. ولفتت الى ان المحكمة الدولية انشات ضمن جو سياسي عام في البلد، والغاء المحكمة بحاجة الى قرار كما راي ولي الدم في هذا الموضوع رئيس الحكومة سعد الحريري.
وفي ما خص العميل عامر الفاخوري، اشارت الى ان هناك لبناني يحمل الجنسية الاسرائيلي وبالتالي يجب محاكمته بهذه التهمة بحال لم يتم محاكمته في باق التهم، والسؤال اليوم ماذا جاء يفعل هذا الجزار في لبنان في هذا التوقيت بالذات، وبراي هذا الجزار لديه مهمة جاء ليقوم بها، ويجب التوسع بالتحقيق لمعرفة دور هذا العميل في هذا التوقيت بلبنان.
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