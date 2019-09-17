معوض: مبروك للبنان التصويت على إنشاء أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار

بارك رئيس حركة الاستقلال النائب ​ميشال معوض​ ل​لبنان​ تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على مبادرة فخامة ​الرئيس ميشال عون​ انشاء اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار. وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رأى معوض أن "هذه الخطوة تجسيد عملي لما أعلنه قداسة ​البابا​ يوحنا بولس الثاني "لبنان أكثر من وطن إنه رسالة" وتأكيد على دور لبنان كمركز عالمي للتلاقي والحوار".

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