الرئيس عون أثنى على جهود سفيرة لبنان في نيويورك

استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بكلمة أبلغ فيها الوزراء في مستهل الجلسة بقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة بتأييد مبادرة رئيس الجمهورية بانشاء " اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار ". وأثنى على جهود سفيرة لبنان في نيويورك أمل مدللي وفريق العمل الذي عاونها في بيروت. وأشار الى تشكيل لجان متخصصة لانشاء الاكاديمي.
كما هنأ رئيس الحكومة سعد الحريري الرئيس عون بانشاء الاكاديمية "التي وضعت لبنان في مصاف متقدم يظهر الصورة الحقيقية للبنان كمركز للحوار والتلاقي".
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