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الرئيس عون أثنى على جهود سفيرة لبنان في نيويورك

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استهل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ جلسة ​مجلس الوزراء​ بكلمة أبلغ فيها الوزراء في مستهل الجلسة بقرار ​الجمعية العمومية​ للامم المتحدة بتأييد مبادرة رئيس الجمهورية بانشاء " اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار ". وأثنى على جهود سفيرة ​لبنان​ في ​نيويورك​ ​أمل مدللي​ وفريق العمل الذي عاونها في ​بيروت​. وأشار الى تشكيل لجان متخصصة لانشاء الاكاديمي.

كما هنأ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الرئيس عون بانشاء الاكاديمية "التي وضعت لبنان في مصاف متقدم يظهر الصورة الحقيقية للبنان كمركز للحوار والتلاقي".

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