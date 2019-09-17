اشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك من ​مجلس النواب​ مع النائب ​الياس حنكش​ بعد انسحابهما من جلسة لجنة ​البيئة​ النيابية إثر إشكال مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الى ان "مسالة تطبيق العقود اساسية في موضوع ​النفايات​، واليوم وصلنا الى مشكل لانه صار هناك اعتراف ان تطبيق العقود لا يطبق بالحذافير من قبل ​مجلس الانماء والاعمار​، والمشكلة الاكبر اليوم اننا ندفع للمتعهد وكأن العقد نفذ بالحذافير رغم ان العقد لم يطبق بالكامل، وعليه يجب ان لا ندفع نفس الثمن، وحين يكون فرق في العمل يجب ان يكون هناك فرق في السعر، لا سيما حين يكون الاتفاق على فرز جبل النفايات ويتم رمي هذا الجبل في البحر كما يحصل في ​برج حمود​، وهناك فرق كبير بالموضوع خاصة واننا في زمن المتعهد اقوى من ​الدولة​.

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: هناك اعتراف من الانماء والاعمار بان تطبيق عقود النفايات لا يطبق بالحذافير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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