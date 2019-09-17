جلسة للجان المشتركة غدا لبحث مشروع قانون لتنظيم "الكيروبراكتك"

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى جلسة للجان النيابية المشتركة تعقد قبل ظهر غد لدرس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ممارسة الكيروبراكتك في ​لبنان​

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