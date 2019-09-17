عسيران: مصممون على الدفاع عن سمائنا وارضنا ومياهنا ونفطنا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في تصريح له ان "الطائرات المسيرة أصبحت بمتناول الجميع وهذا دليل على ان هذه التكنولوجيا لم تعد حكرا على الكيان الاسرائيلي الغاصب ولم تعد في مكان واحد ، واننا في لبنان مصممون على الدفاع عن سمائنا وارضنا ومياهنا ونفطنا ، وان الطرق المتبعة من قبل اليمين الاسرائيلي المتطرف منذ العام 1948 دمرت لبنان وهي سياسة تدميرية وحتما سوف تجر الدمار على اسرائيل المعتدية على الدوام على لبنان والعرب انما في لبنان هناك مقاومة وجيش وشعب لن يتوانوا عن التصدي للاعتداءات الاسرائيلية .
ولفت إلى انه "على اللبنانيين ان يعوا هذا الوضع ويعملوا على اعادة ترتيب البيت اللبناني صونا للشعب وللبنان ووحدته الداخلية ، مشيرا انه المطلوب من الدول الاوروبية التي اتخذت موقفا وسطيا في هذه المنطقة ان تقوم بالاعداد لمؤتمر دولي لاعادة ترتيب اوضاع المشرق حيث ان الحروب تلتهم الشعوب والحياة والاموات ، حان الوقت لجميع الفرقاء ان يتعظوا من الضراعات في المنطقة لا تأتي الا بالماسي والخسارات".
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