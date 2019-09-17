عسيران: مصممون على الدفاع عن سمائنا وارضنا ومياهنا ونفطنا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان "الطائرات المسيرة أصبحت بمتناول الجميع وهذا دليل على ان هذه التكنولوجيا لم تعد حكرا على الكيان ال​اسرائيل​ي الغاصب ولم تعد في مكان واحد ، واننا في ​لبنان​ مصممون على الدفاع عن سمائنا وارضنا ومياهنا ونفطنا ، وان الطرق المتبعة من قبل اليمين الاسرائيلي المتطرف منذ العام 1948 دمرت لبنان وهي ​سياسة​ تدميرية وحتما سوف تجر الدمار على اسرائيل المعتدية على الدوام على لبنان والعرب انما في لبنان هناك مقاومة وجيش وشعب لن يتوانوا عن التصدي للاعتداءات الاسرائيلية .

ولفت إلى انه "على اللبنانيين ان يعوا هذا الوضع ويعملوا على اعادة ترتيب البيت اللبناني صونا للشعب وللبنان ووحدته الداخلية ، مشيرا انه المطلوب من الدول الاوروبية التي اتخذت موقفا وسطيا في هذه المنطقة ان تقوم بالاعداد ل​مؤتمر​ دولي لاعادة ترتيب اوضاع المشرق حيث ان الحروب تلتهم الشعوب و​الحياة​ والاموات ، حان الوقت لجميع الفرقاء ان يتعظوا من الضراعات في المنطقة لا تأتي الا بالماسي والخسارات".