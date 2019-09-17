استقبل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، وفدًا يمثل أكثر من عشر جامعات في بيلاروسيا برئاسة نائب وزير التعليم البيلاروسي سيرغي رودي.
وناقش الوفد مع الرئيس أيوب آفاق التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعات في بيلاروسيا، كما سلّمه ورقة اقتراحات لإنجاز اتفاقيات مستقبليّة بين الجانبين.
ووضع الوفد الرئيس أيوب في صورة التسهيلات التي تمنحها السلطات البيلاروسية للطلاب اللبنانيين الراغبين بمتابعة دراساتهم العليا في جامعات بيلاروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب التقى وفدًا من جامعات بيلاروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.