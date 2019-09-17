أيوب التقى وفدًا من جامعات بيلاروسيا

استقبل رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، وفدًا يمثل أكثر من عشر جامعات في ​بيلاروسيا​ برئاسة نائب وزير التعليم البيلاروسي سيرغي رودي.

وناقش الوفد مع الرئيس أيوب آفاق التعاون بين الجامعة اللبنانية و​الجامعات​ في بيلاروسيا، كما سلّمه ورقة اقتراحات لإنجاز اتفاقيات مستقبليّة بين الجانبين.

ووضع الوفد الرئيس أيوب في صورة التسهيلات التي تمنحها السلطات البيلاروسية للطلاب اللبنانيين الراغبين بمتابعة دراساتهم العليا في جامعات بيلاروسيا.