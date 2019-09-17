الياس حنكش: موضوع النفايات لا يحمل الترقيع وقصر النظر

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في ​مؤتمر​ صحفي مع النائب بولا بعقوبيان بعد انسحابهما من اجتماع لجنة البيئة إثر إشكال مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، "إننا سنستمر بالمحاربة في ملف ​النفايات​ في مواجهة تخبط السلطة وسوء الإدارة وقصر النظر وعدم الرؤية لمعالجة أزمة النفايات المستفحلة منذ سنوات"، مشيراً إلى ان "موضوع النفايات لا يحمل الترقيع ومجدّدًا، يؤكدون ألّا حلّ آخر أمامهم إلّا توسيع المطمر ولكن لم يعد باستطاعة المواطنين تحمّل الروائح والأمراض والحشرات".

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