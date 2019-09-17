درغام: من غير المقبول استهداف الجيش اللبناني وقائده

شدد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب أسعد درغام في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "من غير المقبول استهداف ​الجيش اللبناني​ وقائده، فمن حمى الحدود من المحتل ودحر ​الإرهاب​، ليس بحاجة الى شهادة من أحد، والأكيد ان أعداء لبنان مستفيدون من هذا الاستهداف".

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