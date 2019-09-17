اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق العميل عامر الفاخوري

اصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا مذكرة توقيف وجاهية بحق العميل ​عامر الفاخوري​، وذلك بعد الانتهاء من استجوابه وعرض الأوراق على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لإبداء الرأي. وقد ابدى الاسرى المحررون المعتصمون امام المحكمة العسكرية ارتياحهم لقرار التوقيف.

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