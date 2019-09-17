الاسعد: هناك استحالة بالتسوية بملف الفاخوري ولا يمكنه الهرب من مذكرة التوقيف

أوضح محامي الاسرى المحررين معن الأسعد في تصريح له بعد انتهاء جلسة استجواب العمل ​عامر الفاخوري​ في ​المحكمة العسكرية​ أن "ما حصل أن قاضية التحقيق نجاة أو شقرا تحقق بتوقيفه من قبل ​الامن العام​ والاخبارت لم تصل بعد من ​النيابة العامة التمييزية​"، مشيراً إلى "إننا مرتاجون ومطمئنون لمجريات التحقيق".

ولفت إلى ان "الطوق ضاق على رقبة العميل والتحقيق مستمر وتمّ ارسال الملف الى النيابة العامة لابداء الرأي والجوّ جدّا ايجابي ولم يكن هناك وجود داخل القاعة للسفارة الاميركية أو الوفد الأميركي"، مشيراً إلى "المحكمة العسكرية في قمة الحيادية، ومرتاحون لاداء القاضية ابو شقرا، وبرأيي الخاص لا يمكن لعامر الفاخوري ان يهرب من مذكرة التوقيف".