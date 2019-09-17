أعرب حزب الكتائب عن "قلقه ازاء التوتر السائد منطقة الخليج العربي واحتمالات اتساع رقعته، ما يهدد الامن والسلام الاقليميين والمصالح العربية المشتركة" وشجب "الاعتداء على المنشات النفطية للسعودية"، محذرا "حزب الله" من "توريط لبنان واقحامه في صراعات المنطقة بأوامر خارجية".
ورأى أنه "في صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المرّ واغتيال جورج حاوي، املا جديا في إحقاق العدل مهما طال الزمن"، مؤكدا "اهمية الامتثال لقرارات المحكمة"، مؤكداً "التشبث بالحق وكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الشهيدين بيار الجميل وانطوان غانم وجميع شهداء ثورة الارز، وانزال العقاب بمرتكبي مسلسل الاغتيالات السياسية".
وأشار إلى أن "تهديد الجيش اللبناني في لقمة عيشه يطرح اكثر من علامة استفهام حيال الاهداف والنوايا، ليس اقلها ضرب معنويات المؤسسة العسكرية الصامدة"، محذراً من "المس بالجيش اللبناني، راس الحربة في الدفاع عن الوطن ارضا وشعبا ومؤسسات، ويدعو الى الحفاظ عليه وصونه حفاظا على ما تبقى من دعائم الدولة والكيان".
كانت هذه تفاصيل خبر الكتائب حذّر حزب الله من توريط لبنان في صراعات المنطقة بأوامر خارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.