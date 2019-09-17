الكتائب حذّر حزب الله من توريط لبنان في صراعات المنطقة بأوامر خارجية

أعرب ​حزب الكتائب​ عن "قلقه ازاء التوتر السائد منطقة ​الخليج العربي​ واحتمالات اتساع رقعته، ما يهدد الامن والسلام الاقليميين والمصالح العربية المشتركة" وشجب "الاعتداء على المنشات النفطية للسعودية"، محذرا "​حزب الله​" من "توريط ​لبنان​ واقحامه في صراعات المنطقة بأوامر خارجية".

ورأى أنه "في صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية محاولة اغتيال ​مروان حمادة​ والياس المرّ واغتيال ​جورج حاوي​، املا جديا في إحقاق ​العدل​ مهما طال الزمن"، مؤكدا "اهمية الامتثال لقرارات المحكمة"، مؤكداً "التشبث بالحق وكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الشهيدين ​بيار الجميل​ وانطوان غانم وجميع شهداء ثورة الارز، وانزال العقاب بمرتكبي مسلسل ​الاغتيالات السياسية​".

وأشار إلى أن "تهديد ​الجيش اللبناني​ في لقمة عيشه يطرح اكثر من علامة استفهام حيال الاهداف والنوايا، ليس اقلها ضرب معنويات ​المؤسسة العسكرية​ الصامدة"، محذراً من "المس بالجيش اللبناني، راس الحربة في الدفاع عن الوطن ارضا وشعبا ومؤسسات، ويدعو الى الحفاظ عليه وصونه حفاظا على ما تبقى من دعائم ​الدولة​ والكيان".