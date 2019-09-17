24 قتيلاً على الأقل في انفجار بافغانستان









اسماء السيد - قُتل 24 شخصًا على الأقل وأصيب 32 بجروح إثر تفجير انتحاري وقع الثلاثاء خارج منطقة كانت تشهد تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني أشرف غني في ولاية باروان وسط البلاد، وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى.

وقال مدير مستشفى باروان عبد القاسم سانغين لفرانس برس إن "الحصيلة تتضمن نساء وأطفالاً". وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن انتحاريًا على دراجة نارية فجّر نفسه عند أول نقطة تفتيش في الطريق باتّجاه التجمّع.