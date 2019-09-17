ترامب: لا نريد حربًا مع إيران.. لكننا مستعدون لها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران ربما تكون مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية السعودية، السبت الماضي.

وقال ترامب: «يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، لا نريد حربًا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادًا للحرب من أي دولة أخرى».

وأضاف ترامب «واشنطن تريد أن تعرف بشكل مؤكد هوية من يقف وراء الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. الولايات المتحدة بكل تأكيد ستساعد السعودية».

وذكر الرئيس الأمريكي أن «الخيار الدبلوماسي ما زال قائما مع طهران، والإيرانيون يريدون عقد صفقة».

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من DW