شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتقديم حوافز للطلاب بالكليات العملية وإعادة النظر فى النظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلى وزير التعليم العالى، بخصوص وضع حد لدخول كليات الآداب والحقوق والتجارة، بهذه الأعداد الكبيرة، لاسيما فى ظل ضعف الإقبال على الكليات العلمية مثل الزراعة والعلوم.

وقال بركات فى طلب الإحاطة المُقدم منه، أن متطلبات سوق العمل خلال الـ20 سنة القادم، يشير إلى البعد نهائيا عن التعليم النظرى، والالتفات للتعليم العملى والكليات العملية بجميع مجالاتها وأقسامها، وهو ما ظهر جليا خلال السنوات القليلة الماضية أيضًا.

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أضاف بركات، أن السوق ليس بحاجة للكليات النظرية من آداب وتربية وحقوق وتجارة، فعدد خريجى تلك الكليات أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن ضعف إقبال الطلاب على كليات الزراعة أصبح ظاهرةً اجتماعية يجب الوقوف أمامها، فكليات الزراعة لم تكن من الكليات المهمَّشة، بل كانت فى فترة من الفترات من كليات القمة.

وأشار بركات، إلى أن وسائل الاعلام لها دور كبير فى إعطاء النظره السلبية لطلاب الزراعة والطب البيطرى، حتى أصبحت هذه الكليات تتلاشى شيئا فشيئا من رغبات طلاب الثانوية العامة، وذلك بعدما كانت من إحدى كليات القمة فى الستينيات إلى أن أصبحت خارج رغبات الطلاب كل العام.

وتابع بركات، أنه رغم أن مصر من المفترض أن تكون دولة زراعية، وبحاجة إلى خريجى زراعة وطب بيطرى وعلوم، لكن نجد مئات الآلاف يلتحقون بالآداب والحقوق، ليضافوا إلى "طابور العاطلين" على حد وصفه، بل إنهم حين يتخرجون يطالبون الدولة بتوفير فرص عمل لهم، برغم أنهم يعلمون أنه لا يوجد سوق عمل، ونجد الكثير منهم يلتحق بوظائف دنيا، بسبب إهمالهم واتجاههم إلى مثل هذه الكليات.