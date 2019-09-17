شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إقرار قانون المخلفات الصلبة يساهم فى خفض التدهور البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك ثروة بالمليارات من المخلفات الصلبة، وأن إقرار القانون سوف يفتح أبواب كثيرة للخير فى مصر، منها الحد من التلوث البيئي والبصرى، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمى، بحيث يعيش المواطن فى بيئة نظيفة غير ملوثة.

وأضاف مشهور، أن العالم أصبح ينظر للمخلفات بأنها ذات قيمة اقتصادية مضافة، من خلال عملية إعادة تدوير شاملة لإعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها إلى العديد من دول العالم، لإعادة تدوير القمامة التى تصل لنحو 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، بواقع 55 ألف طن يوميًا.

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وأشار مشهور، إلى أن إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد التحديات الرئيسية التى تواجه الحكومة، ورأينا أن الدولة تكثف جهودها للحفاظ على البيئة، بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها ، حرصا منها للحفاظ على التوازن البيئي وتقليل تلوث الهواء.