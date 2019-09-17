شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية "النواب" ووفد مرافق يغادرون لروسيا لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلبية لدعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس ألفيدرالية الروسى كوناستنتين كوزاتشيف، توجه اليوم الثلاثاء، وفد برلمانى من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش فى زيارة عمل لروسيا، يضم كلاً من النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة والنائبة سوزى رفله والنائبة ماريان عازر والنائب هشام سليم والنائب عبدالله مبروك .

ومن المقرر، أن يعقد وفد لجنة العلاقات الخارجية عدداً من المباحثات واللقاءات مع ميخائيل بجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى والممثل الخاص للرئيس الروسى فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، ونائب رئيسة مجلس الاتحاد ألفيدرإلى ، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما، لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والتباحث حول قضايا التعأون الاستراتيجى بين البلدين، ومناقشة تحقيق الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والعالم .

Advertisements

جدير بالذكر أن وفدا روسيا برئاسة فريت موحاميتشين نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ألفيدرإلى الروسى، كان قد زار مصر وعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية فى يوليو الماضى، لتعزيز التعاون بين البلدين فى القضايا الاقتصادية والفنيه والتعليمية والثقافية والتكنولوجية والسياحية، حيث أتفق الجانبان فى هذا الاجتماع على الاستمرار فى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين فى القضايا المشار إليها وغيرها من قضايا التعاون المصرى الروسى، وذلك فى إطار السياسة الخارجية المصرية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تتسم بالتنوع والانفتاح على كافة القوى الدولية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكافحة الإرهاب والتطرف ويحقق التنمية والأمن والاستقرار باعتبارها مقاصد عالمية .