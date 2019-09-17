5 فوائد لبرنامج تحفيز الصادرات.. أهمها خفض عجز الميزان التجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الحكومة برنامج تحفيز الصادرات، والذى سيخضع لمراجعة كل عام، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تولى ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة المصرية أهمية كبرى، والعمل على حل المشاكل التى تواجه القطاع.
وأضاف رئيس الوزراء: "نعى أن هناك مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين ومتوارثة على مدار عقود من الزمن".
ويستعرض ”الخليج 365” خلال السطور التالية أهم 5 فوائد لبرنامج تحفيز الصادرات المصرية الذى أطلقته الحكومة:
- يساهم البرنامج فى دعم المصدرين المصريين، وتبسيط إجراءات عملية الإفراج الجمركى عن البضائع.
- دعم الصناعة المصرية ورفع شعار "صنع فى مصر".
- خفض عجز الميزان التجارى برفع الصادرات والحد من الاستيراد.
- توفير العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى.
- الاهتمام بالصناعات المصرية والمنافسة العالمية، والمشاركة فى المعارض الدولية.
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