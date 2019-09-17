شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لبرنامج تحفيز الصادرات.. أهمها خفض عجز الميزان التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الحكومة برنامج تحفيز الصادرات، والذى سيخضع لمراجعة كل عام، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تولى ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة المصرية أهمية كبرى، والعمل على حل المشاكل التى تواجه القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء: "نعى أن هناك مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين ومتوارثة على مدار عقود من الزمن".

ويستعرض ”الخليج 365” خلال السطور التالية أهم 5 فوائد لبرنامج تحفيز الصادرات المصرية الذى أطلقته الحكومة: