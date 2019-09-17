تنفيذ ٨٥٪ من أعمال الترميم بقصر الأمير يوسف كمال بقنا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ ٨٥٪ من أعمال الترميم الدقيق والمعماري بقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ، للاطمئنان على معدلات تنفيذ أعمال الترميم التي تجرى به، يرافقه اللواء حازم عبدالمنعم ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وأوضح الهجان أن القصر يمثل مجموعة معمارية متكاملة تضم مبانٍ متعددة "السلاملك، الحرملك، قاعة الطعام، المطبخ، استراحة، مبنى التفتيش" وجميعها ذات طراز معماري متميز، مؤكدا أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق بجميع المباني، وبنفس الألوان والطراز المعماري الأصلي لها، بهدف الحفاظ على الهوية التاريخية للقصر ومكوناته.

وأشار اللواء الهجان، إلى أنه سيجري تركيب ٢ نافورة مياه وزراعة مساحات خضراء بفناء القصر، وكذا عمل ممرات مشاة للسماح للزائرين بالتنقل بين مباني القصر المختلفة.

وأضاف الهجان، أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل في نهاية شهر سبتمبر الجاري، ومن ثم وضع مقتنيات الأمير يوسف كمال في المناطق الخاصة بها، تمهيدًا لافتتاحه أمام الزوار من المواطنين المصريين والوافدين الأجانب، لافتًا إلى أن القصر يمثل عامل جذب إضافي للسياحة داخل المحافظة، لما يتميز به من طراز معماري وقيمة أثرية وتاريخية.