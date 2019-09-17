ارتفاع المكرونة وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و210 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 9 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.