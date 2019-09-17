تحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

حررت مديرية التموين بمحافظة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، 52 مخالفة تموينية، خلال حملة مكبرة نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الحملات حررت 38 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 13 لنقص الوزن، ومخالفتين لعدم وجود ميزان و11 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 مخالفة متنوعة أخرى.

كما تم تحرير 14 مخالفة في مجال الأسواق، منها مخالفات "عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود ترخيص، غش تجاري، عدم وجود صلاحية، الذبح خارج المجازر، ومخالفات لسلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية.

جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.