اليوم .. بدء معركة الحسم في إسرائيل

فتحت اليوم صناديق الاقتراع في إسرائيل للمرة الثانية منذ خمسة أشهر في انتخابات الكنيست الـ22، ويستطيع 6،394،030 ناخب في إسرائيل أن يدلوا بأصواتهم، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
يختار الناخب واحدًا من 29 قائمة تتنافس في انتخاباتالكنيست، وستغلق مراكز الاقتراع الساعة العاشرة مساءً في معظم المناطق.
أما في البلدات الصغيرة التى يبلغ عدد الناخبين فيها أقل من 350 سيتم إجراء التصويت فيها من الساعة 8 صباحًاإلي 8 مساءً.
سيقوم 3 آلاف مشرف بجولات مع الكاميرات في أكشاك الاقتراع، وصوت رئيس الوزراء بينامين نتنياهو مع زوجته سارة في صندوق اقتراع بالقدس.
قائلًا:" الرئيس ترامب أخبرنى أنها انتخابات حاسمة، وأنا أؤكد على ذلك، وأدعو كل مواطن في إسرائيل القدوم والإدلاء بصوته كما جئت أنا وزوجتى، وأتمنى التوفيق للجميع".
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