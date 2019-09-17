العليا للانتخابات التونسية: سنوفر نتائج أولية عن انتخابات الرئاسية المبكرة

قالت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، إنها ستوفر النتائج الأولية عن الانتخابات الرئاسية المبكرة، وفقًا لموقع العربية نت. كان فاروق بو عسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قال إن موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجارى أو 6 أكتوبر المقبل وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر. للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجارى أو 6 أكتوبر المقبل وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر.

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