انفجار يستهدف تجمعا انتخابيا في وجود الرئيس الأفغاني بولاية بروان

وقع انفجار بالقرب من تجمع انتخابي موجود فيه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم، في ولاية بروان، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان الأفغانية، وحيدة شهكار، إن "الانفجار وقع عند نقطة التفتيش الأولى لتجمع انتخابي تابع لفريق صناع الدولة، وناجم عن عبوة لاصقة انفجرت

بسيارة رينجر للشرطة الأفغانية".

وتابعت: "حتى الآن ليست لدينا تقارير حول سقوط قتلى أو جرحى، والقوات الأمنية فرضت طوقا حول المكان"، مؤكدة أن "الرئيس كان متواجدا في التجمع، وهو سليم، والانفجار وقع أمام البوابة بعيدا عنه".

وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.