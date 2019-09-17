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كشف خلايا داعشية في 17 منطقة روسية خلال العام الحالي

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 ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن قوات الشرطة بالتعاون مع الأمن الفدرالي كشفت خلايا سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في 17 منطقة روسية خلال العام الحالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك في مقال لرئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في وزارة

الداخلية اللواء في الشرطة آوليغ إلينيخ نشر اليوم الثلاثاء في مجلة "شرطة روسيا".

وحسب المقال، فأن المناطق التي عملت فيها تلك الخلايا تشمل العاصمة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير وسط البلاد ومقاطعتي

سامارا وساراتوف في حوض الفولغا، وإقليمي كراسنودار وستافروبول ومقاطعة أسترخان وجمهوريات داغستان والشيشان وأديغيا وقبردين بلقار جنوب البلاد، إضافة إلى إقليم كراسنويارسك في  سيبيريا ومقاطعة تيومين ودائرتي يامالو نينيتسك وخانتي مانسي في منطقة الأورال شرق البلاد.

وأشار المقال إلى أنه تم تسجيل 972 جريمة ذات طابع إرهابي خلال النصف الأول من العام الحالي.

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