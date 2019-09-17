العراق: لن ننضم لأي قوة دولية تحمي ممرات الخليج.. بشرط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده الانضمام لأي قوة دولية تحمي الممرات المائية في الخليج العربي، إذا شاركت فيها إسرائيل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف أنه "بخصوص الأمن في الخليج العربي، فإن العراقطرح رؤيته، والتي تنص على أن أمن الملاحة في ممرات الخليج، مسئولية الدول المطلة عليه".
وأضاف أن "العراق يرفض الانضمام لأي قوة أمنية وعسكرية تقوم على توفير الحماية في الخليج يكونمن بينها الكيان الصهيوني، كما أن تشكيل قوة دولية للحماية في هذه المنطقة سيضفي تعقيدًا أكبر ولن يكون العراق طرفًا مشاركًا فيه".
وأشار إلى أن "هذا الموقف يستند إلى رؤية عراقية تشير إلى أن الأمن متساو، وغير مجزأ، لذا على الجميع أن يكون مساهمًا في حفظ أمن المنطقة من مساحته الجغرافية".
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