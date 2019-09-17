خامنئي “يقطع الطريق”: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة

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قال المرشد الإيراني علي الإيراني علي خامنئي أنه “لن تكون هناك محادثات مع الولايات المتحدة على أي مستوى”، في تصريحات متكررة، يبدو أنها ترمي إلى وضع حد لأي تكهنات بشأن اجتماع إيراني-أميركي بالأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله إن هذا هو موقف القيادة الإيرانية بأسرها، مضيفا “جميع المسؤولين في إيران مؤمنون بذلك بالإجماع”.

وسادت تكهنات بشأن لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك.

ويأتي تصريح خامنئي في وقت أبدى فيه الرئيس الأميركي استعداده للقاء نظيره الإيراني روحاني رغم تهديداته لطهران.

وكان ترامب صرح، يوم الجمعة الماضي، أن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأميركية، وفقا لما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

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وأضاف “يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا”.

وتصاعدت التوترات في الخليج العربي في أعقاب هجوم خلال نهاية الأسبوع على منشآت نفطية هامة في السعودية ترجح الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عنه.

المصدر سكاي نيوز عربية