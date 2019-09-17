طقس الثلاثاء..زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا، بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد، مع ظهور سحب منخفضة خلال الليل والصباح، وكتل ضبابية، فوق سهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ سحب كثيفة نوعا ما، بالواجهة الاطلسية الوسطى، مع احتمال أمطار خفيفة محلية، فضلا عن ظهور سحب غير مستقرة ستعطي قطرات أو زخات رعدية محلية، فوق مرتفعات الاطلس والجنوب الشرقي، وشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 31 درجة بالجنوب الشرقي، وبكل من شرق وجنوب البلاد، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وشمالءغرب الاقاليم الجنوبية وسهول تادلة والرحامنة وداخل الشياظمة وسوس ومابين 14 و20 فيما تبقى من المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسواحل، وما بين 30 و36 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، والسهول الشمالية، والريف وهضاب الفوسفاط وولماس.

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ومابين 35 و 39 درجة بداخل مناطق الشياظمة، سوس، سهول تادلة، الرحامنة، تانسيفت، السفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستكون ما بين 40 و43 درجة بالجنوب الشرقي وبكل من شرق وجنوب الأقالیم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية وقليل الهيجان ما بين المهدية وبوجدور وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الاخرى