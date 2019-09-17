انتحار وقتل ولسعات عقارب.. تسجيل 10 وفيات في آسفي خلال أسبوعين

أقدم شاب، يبلغ من العمر 27 سنة، على وضع حد لحياته مساء أمس الأحد، بعدمَا تناول كميات من “سم الفئران” وسط مطرح عشوائي قربَ أحد الدواوير التابعة لمنطقة “خط ازكان” ضواحي مدينة آسفي، وتفاجأ أصدقاءه وأسرته بإقراره على عملية الإنتحار، وأكدت مصادر “اليوم24” أنّ الشاب المذكور كانَ يُعاني اضطرابات نفسية.

ووصلت على وجه السرعة فرق من الدرك الملكي لمعاينة الجثة ونقلها صوب مستودع الأموات بآسفي، وأمر الوكيل العام لدى استئنافية آسفي، بفتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة أسباب اقدام الشاب على الانتحار.

وتكون هذه هي الحالة الـ10 كحصيلة لحالات الوفيات بإقليم آسفي في ظرف أقل من أسبوعين، بين حوادث السير وحالات الانتحار وجرائم القتل ووفيات الرضع بسبب لسعات العقرب.