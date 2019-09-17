شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 367 كرتونًا من السلال الغذائية في مأرب والان مع التفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 367 كرتونًا من السلال الغذائية في محافظة مأرب، استفاد منها 2,202 شخص.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
وكان قد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 2,000 كرتون من السلال الغذائية، تزن 148 طنا، للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 12,000 فرد.
كما وزع المركز سلالا غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة سرمدا في الشمال السوري.وجرى توزيع 1,962 سلة غذائية في مخيمات المعسكر، وشام كفتين، والساقية، وشهرناز، والساروت، والجرف، والبورة، والبوعاصي، وشحشبو، والضياء، وكفرومة، ونبع الأمل، وميدان غزال في بلدة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 11,900 فرد.
ومن جانب آخر، قدمت دولة الإمارات عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية تزن نحو 80 طناً و800 كيلوجرام لأهالي منطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية.
وعبّر المستفيدون البالغ عددهم 5 آلاف شخص من الأسر غير القادرة عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم.
وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" 26744 سلة غذائية بمعدل 2160 طنا و915.2 كيلوجرام، استهدفت 133720 فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.
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