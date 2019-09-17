شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تموّل هاشتاق يسيء للرئيس المصري والان مع التفاصيل
كشفت وسائل إعلام عن مصدر هاشتاق يسيء للرئيس المصري عبدالفتاح المصري.
وبحسب متابعة "اليمن العربي"، موّلت دويلة قطر الإرهابية، «هاشتاج» يسيء للرئيس السيسي ردا على احتلال هشتاج «#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي»، صدارة تويتر حتى الآن.
وأظهر موقع تويتر، بيانات الهاشتاجات الأكثر تفاعلا، فكانت المفاجأة أن الهاشتاج المسيء أصله من دولة قطر الإرهابية، وكل الحسابات التي تكتب عليه، هي حسابات وهمية للجان إلكترونية إخوانية، لا وجود لها في الحقيقة، وكل ما يكتب عن طريق سيرفرات أنشئت بهدف الإساءة إلى مصر ورئيسها، طبقا لحروب الجيل الرابع والتي أشار إليها مؤتمر الشباب الثامن الأخير.
وتظهر الصور أن الحسابات التي تغرد في الهاشتاج المسيء، منشأة حديثا، ولا يوجد عليه متابعون، كدليل على إدانة قطر واحتلال الهاشتاج في دولتها المركز السادس.
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