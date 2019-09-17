شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة بحرينية: ضرب معملين في أرامكو يثبت أن إيران تحاول التموية والان مع التفاصيل

أفادت كاتبة بحرينية، أن ضرب معملين في أرامكو يثبت أن إيران تحاول التموية.

وقالت الكاتبة فوزية رشيد: إن «تغريدة» قاسم سليماني الزعيم الميداني لإدارة الإرهاب الإيراني في العديد من الدول العربية، والتي تفاخر بها عن ضرب معملين في أرامكو، تثبت أن إيران تحاول التمويه في حربها على المنطقة والسعودية بالوكالة.

Advertisements

وأضافت في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء "رشيد «إنها حرب مفتوحة مع السعودية ومع كل من يواجه نفوذها العقائدي والسياسي والعسكري البغيض من خونة الأوطان في بلادنا».

وتواصل رشيد «الأمور تتجه إلى مزيد من الخطورة كل يوم، في ظل التقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب الإيراني وإرهاب مرتزقتها، رغم ما يحدثه من تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي، وتجاره النفط الذي تلعب فيه السعودية دوراً كبيراً»

واعتبر محللون سياسيون بحرينيون أن إيران تقود حرباً مفتوحة ضد المملكة العربية السعودية ومع كل من يواجه نفوذها العقائدي والسياسي والعسكري، عبر استخدامها ميليشياتها المنتشرة باليمن وغيرها بــ(الوكالة)، موضحين أن مسرحية استهداف منشآت النفط السعودية الأخيرة واضحة، وتعكس أجندات إيران في حربها الجديدة ضد المنطقة.