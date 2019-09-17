شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الهجوم على منشأتي نفط في السعودية تصعيد خطير في حد ذاته والان مع التفاصيل

أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية تصعيد خطير في حد ذاته.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -"تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما".

وتابع "فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته".

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ومضى" والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

وكان قرقاش قد كتب "الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الإستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه، الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا وإختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد".

وشارك قرقاش في جدة بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقال "لبحث اعلان نتنياهو عن نيته ضم اجزاء من الضفة الغربية مهمة وضرورية، وتبقى الرياض المحور ومركز الثقل الدبلوماسي العربي والإسلامي.