الصحة النيابية تستضيف العلوان للإفصاح عن المبتزين

وقال النائب حسن خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك ضرورة للتمييز بين منهجين الاول الاول يسير باتجاه الضغط من اجل الابتزاز وهو منهج مرفوض سياسيا واخلاقيا"، مبينا ان "المنهج الثاني هو الضغط على الحكومة لتقويم عملها وتصحيح الاداء بشكل ايجابي وهو معمول به بجميع الانظمة الديمقراطية وهي حالة صحية وضرورية".واضاف خلاطي، "لايوجد مقياس واضح للتفريق بين المنهجين وهي قضية قد لا تنحصر في ماجرى بوزارة الصحة بل قد تكون موجودة في وزارات اخرى"، مشددا على ان "وزير الصحة تحدث برسالته للاستقالة على وجود ابتزاز له ما جعلنا في لجنة الصحة للاتفاق على استضافة الوزير كي يفصح بشكل واضح عن الجهات التي ابتزته اضافة الى الانتقال للوزارة ومعرفة حقيقة ما يجري لكشف جميع الحقائق كي تتضح الصورة للجميع".

واعتبر نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فارس البريفكاني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة والبيئة المستقيل علاء العلوان تعرض لهجمة شعواء ومحاولات تشويه للحقائق، عازيا سبب ذلك الى محاربته الفساد وضربه الكثير من منابعه وجذوره في الوزارة والمحافظات.



وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلف، أمس الاثنين، لجنة الصحة النيابية بتقديم تقرير مفصل عن أسباب استقالة علاء العلوان على ان يعرض التقرير خلال جلسات الاسبوع القادم.