مواطنون: الوضع الاقتصادي بارمينيا مناسب للعراقيين والطيران المباشر من بغداد ليريفان خفف الكثير

ابدى العديد من المواطنين العراقيين، ارتياحهم بعد افتتاح خط بغداد ارمينيا المباشر، وفيما بينوا ان الوضع المعاشي بارمينيا مناسب للعراقيين، دعوا الحكومة الى دعم القطاع الخاص في هذا المجال.

وقال المواطن حسنين نعيم الجنابي في حديث لـ الخليج 365، "اننا وصلنا اليوم الى ارمينيا بعد طيراننا المباشر من بغداد"، مبينا ان "الرحلة استغرقت ساعة و20 دقيقة فقط".

واضاف ان "هذا الخط المباشر سهل على العراقيين السفر الى دولة متطورة وتضم معالم تاريخية عريقة"، مشيرا الى انه "سابقا كان هناك ترانزيت الى اسطنبول والرحلة تستمر ست ساعات".

ودعا الجنابي الى "دعم شركات السياحة وفتح واجهات سياحية اخرى للعراقيين"، مشددا على ضرورة ان "تدعم الحكومة هذا المجال المهم".

فيما اكد مواطن عراقي اخر ان "ارمينيا بلد سياحي جدا مهم"، مشيرا الى ان "السفر للعراقيين قبل عام 2003 صعب جدا بسبب كلفته الباهضة الثمن".

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وتابع "انا الان فخلال ساعة وربع نصل ارمينيا التي تعتبر هي دولة اوربية"، مطالبا "الحكومة بدعم شركات القطاع الخاص في هذا المجال".

فيما اكدت ام فاطمة "انني وصلت برفقة زوجي واطفالي الى ارمينيا التي تضم معالم تاريخية وتكنولوجيا متطورة"، موضحة ان "ما دفعنا للسفر الى هذا البلد كونه جميل جدا والمستوى الاقتصادي فيه مناسب للعراقيين اضافة الى الطيران المباشر من بغداد الى قلب ارمينيا".

فيما ابدى العراقي الارميني ميناس كيرام ترحيبه بـ"مبادرات القطاع الخاص في فتح خطوط وتشجيع السياحة وخاصة البلدان التي تتناسب اوضاعها الاقتصادية مع دخل المواطن العراقي"، موضحا ان "ارمينيا من الدول غير المكلفة اقتصاديا والخدمات فيها ممتازة وبامكان العراقيين الاستفادة من خدمات القطاع الطبي فضلا عن السياحة".

واعتبر ان "القطاع الخاص العراقي في مجال السياحة نشط ومبادراته جيدة جدا"، لافتا الى ان "هناك شركات مستمرة في توفير الرحلات المريحة للعراقيين سواء الى ارمينيا وغيرها".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية، في وقت سابق، عن بدء تسيير رحلات الى أرمينيا مباشرة، مشيرة الى أن أرمينيا منحت تسهيلات من خلال إلغاء تأشيرة الدخول "الفيزا" للعراقيين.