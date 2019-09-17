تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو في احدى مناطق محافظة البصرة ويظهر فيه طفح مياه المجاري وغرق احد الشوارع، الامر الذي دفع ابنائها الى الاستعانة بقارب للتنقل.
وفي وصف ساخر من الخدمات التي تقدم للمواطنين، شبه عدد من الناشطين هذه المنطقة بمدينة البندقية الايطالية.
فيما اكد رئيس مجلس عشائر البصرة الشيخ رائد الفريجي لـ الخليج 365، ان "وضع الخدمات في البصرة وخاصة طفح المجاري بالمحافظة والمناطق الشعبية دون مراقبة ودون محاسبة، بالرغم من تخصيصات مالية للخدمات"، مبينا ان "هناك معاناة للمواطنين ولغاية الان المعالجة غير صحيحة".
ودعا الفريجي "الجهات الرقابية الى وضع الحلول المناسبة التي فشلت والتي لم تؤدي بواجباتها بصورة صحيحة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. 'مدينة البندقية' في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.