رئيس اتحاد المواي تاي: سأسحب الدعوى المرفوعة ضد عبد المهدي بهذه الحالة

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2019-09-17 | 10:15
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أكد رئيس الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي، مصطفى جبار علك، أنه سيقوم بسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال أطلق المخصصات المالية للاتحاد.
وقال علك في حديث لـ الخليج 365، إن "اتحاد المواي تاي لم يتسلم مستحقاته المالية منذ بداية العام الحالي، وبالرغم من ذلك واصلنا نشاطات الاتحاد وحققنا نتائج مشرفة ورفعنا اسم العراق في المحافل الدولية".
وأوضح، أن "قرار الحكومة العراقية بتشكيل اللجنة الخماسية دمر الرياضة العراقية، فنحن في السابق كنا نمتلك الأموال للمشاركة في مختلف البطولات، اما اليوم فلا نملك ديناراً واحداً في الاتحاد".
وأضاف: "لا توجد مشاكل شخصية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنا فقط أحاول الحصول على حقوق الاتحاد الذي أترأسه، وفي حال أطلقت الحكومة التخصيصات المالية سأسحب الدعوى على الفور".
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