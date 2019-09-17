البانيون يقتلون عراقيا بسكين في بريطانيا

اقدم عدد من الالبانيين في بريطانيا على قتل مواطن عراقي من أهالي قضاء سوران في محافظة أربيل بسكين، وسيتم نقل جثمانه بعد ايام الى اقليم كردستان. وقالت وسائل اعلام نقلا عن مصدر مطلع في بريطانيا، ان "مواطنا من اهالي سوران يدعى هموند علي حسين وقع في مشاكل مع عدد من الالبانيين في بريطانيا تطورت الى اقتتال ادى الى مقتل الشاب العراقي الكردي بالسكين والمشرط من قبل الالبانيين.



واضاف، ان هموند يبلغ من العمر 35 عاما ومتزوج ويحمل الجنسية البريطانية ويقيم والده ووالدته وجميع أفراد أسرته في قضاء سوران بأربيل.

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