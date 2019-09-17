النحل يعيق إقلاع طائرة لساعات

تأخرت رحلة طيران تابعة لشركة Air India الهندية لعدة ساعات بعد أن اكتشف الطاقم سربا من النحل يحجب الرؤية على نافذة قمرة القيادة.
وفي البداية، حاول عمال الخطوط الجوية إزالة حشرات النحل باستخدام ماسحات الزجاج الأمامي للطائرة، ولكن في النهاية اضطروا للجوء إلى الطريقة المجربة والموثوقة من خلال توجيه خرطوم مياه نحوها، بمساعدة بسيطة من إدارة إطفاء المطار.
ولاحظ الطيارون وجود النحل أثناء التحرك على مدرج الإقلاع، وأفيد بأنهم أوقفوا الطائرة لتجنب أي ضرر محتمل للمحركات. وكانت الطائرة قد تأخرت أصلا قبل اكتشاف النحل.
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