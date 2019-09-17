النحل يعيق إقلاع طائرة لساعات

وهاجمت الحشرات الموظفين الأرضيين الذين حاولوا إزالتها لتتمكن رحلة كولكاتا- أغارتالا، التي تقل 136 راكبا، من الانطلاق يوم الأحد 15 سبتمبر.

وفي البداية، حاول عمال الخطوط الجوية إزالة حشرات النحل باستخدام ماسحات الزجاج الأمامي للطائرة، ولكن في النهاية اضطروا للجوء إلى الطريقة المجربة والموثوقة من خلال توجيه خرطوم مياه نحوها، بمساعدة بسيطة من إدارة إطفاء المطار.