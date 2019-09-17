المنافذ الحدودية: ضبط مسافر إيراني بحوزته 500 غم من الترياك في زرباطية

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته 500 غم من مادة الترياك في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".

وأوضحت، أن "عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ".



وأشارت الهيئة، إلى "إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".